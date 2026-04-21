Алексей Песошин заявил о высокой роли Татарстана в диалоге Россия – АСЕАН

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Совещание старших должностных лиц России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на уровне заместителей министров иностранных дел прошло в Казани. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Встреча состоялась в год 35-летия установления отношений между Россией и АСЕАН. Участники подробно обсудили развитие стратегического партнерства в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Они также наметили конкретные шаги по расширению и диверсификации сотрудничества, включая запуск новых совместных механизмов и проектов. Отдельно рассмотрели выполнение Комплексного плана действий Россия – АСЕАН на 2021-2025 годы и подготовку нового среднесрочного документа.

В ходе обмена мнениями по международным и региональным вопросам стороны подтвердили приверженность укреплению архитектуры безопасности в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь шла о принципах открытости, равноправия и соблюдения международного права. Также участники выразили готовность усиливать взаимодействие на многосторонних площадках и развивать связи АСЕАН с ЕАЭС и ШОС.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая с приветственным словом, отметил, что республика считает большой честью принимать совещание такого уровня. Он заявил, что проведение мероприятия в Татарстане говорит о высоком доверии и подчеркивает роль региона как площадки международного диалога и сотрудничества.

Песошин поблагодарил Министерство иностранных дел России за поддержку в организации встречи и отметил, что слаженная работа дипломатов позволила провести ее на высоком уровне.

Он также подчеркнул, что Казань исторически является местом встречи культур, религий и цивилизаций, где веками формировались межнациональное согласие, уважение и партнерство. По его словам, эти ценности совпадают с духом взаимодействия Россия – АСЕАН, основанного на равноправии и устойчивом развитии.

Премьер-министр отметил, что сотрудничество России со странами АСЕАН сегодня особенно важно и имеет значительный потенциал в торговле, промышленной кооперации, инновациях, цифровой экономике, образовании, науке, туризме и гуманитарных обменах.

Он добавил, что Татарстан активно участвует в международной повестке и заинтересован в развитии прямых связей со странами Юго-Восточной Азии.

В завершение Песошин выразил уверенность, что встреча внесет вклад в укрепление стратегического партнерства Россия – АСЕАН, поможет выработать новые подходы к развитию экономических связей и гуманитарного сотрудничества. Он пожелал участникам продуктивной работы, приятного пребывания в Казани и новых полезных контактов.