Россия направит приглашения участникам саммита Россия – АСЕАН в Казани
Песков не исключил проведение двусторонних встреч в рамках саммита Россия-АСЕАН
Москва в ближайшее время направит приглашения участникам саммита Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас будет вестись работа, будут официальные приглашения направляться. Потребуется какое-то время, тут как раз и будет работа организационного комитета», – сказал Песков «Известиям».
Отвечая на вопрос о возможности двусторонних контактов в рамках саммита, он уточнил, что это будет зависеть дальше от хода подготовки. Песков отметил, что саммит проходит не в двустороннем формате, а в многостороннем, но, как правило, двусторонние контакты тоже происходят.
Напомним, что указ о проведении саммита в Казани подписал Президент РФ Владимир Путин. Ожидается участие в мероприятии глав государств или правительств стран – участниц объединения, а также Генерального секретаря АСЕАН и представителей профильных ведомств стран-участниц. На полях саммита могут присутствовать представители других объединений Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве приглашенных гостей. Не исключается участие в саммите и Владимира Путина.
21 апреля в Казани прошло совещание старших должностных лиц России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на уровне заместителей министров иностранных дел. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Участие в нем принял также Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что республика считает большой честью принимать совещание такого уровня. Он заявил, что проведение мероприятия в Татарстане говорит о высоком доверии и подчеркивает роль региона как площадки международного диалога и сотрудничества.
Песошин поблагодарил Министерство иностранных дел России за поддержку в организации встречи и отметил, что слаженная работа дипломатов позволила провести ее на высоком уровне.
Он также подчеркнул, что Казань исторически является местом встречи культур, религий и цивилизаций, где веками формировались межнациональное согласие, уважение и партнерство. По его словам, эти ценности совпадают с духом взаимодействия Россия – АСЕАН, основанного на равноправии и устойчивом развитии.
Премьер-министр отметил, что сотрудничество России со странами АСЕАН сегодня особенно важно и имеет значительный потенциал в торговле, промышленной кооперации, инновациях, цифровой экономике, образовании, науке, туризме и гуманитарных обменах.
Он добавил, что Татарстан активно участвует в международной повестке и заинтересован в развитии прямых связей со странами Юго-Восточной Азии.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин назвал закономерным решение провести в Казани саммит Россия – АСЕАН.
«Решение о выборе Казани в качестве площадки для такого масштабного и значимого международного события, как саммит Россия – АСЕАН, абсолютно закономерно. Татарстан уже неоднократно доказывал свою высокую степень готовности и профессионализма в организации крупнейших форумов, будь то спортивные мероприятия, экономические конгрессы или саммиты», – подчеркнул парламентарий.
По мнению депутата, богатый опыт республики по проведению мероприятий с участием международных делегаций, включая Универсиаду, чемпионаты мира по водным видам спорта и футболу, а также регулярные крупные экономические и инвестиционные форумы, свидетельствует о высоком уровне инфраструктуры, логистики и управленческих компетенций.
«Казань обладает всей необходимой инфраструктурой, современными транспортными и логистическими возможностями, а также квалифицированными кадрами, способными обеспечить безупречное проведение саммита. Регион всегда отличался инициативностью и стремлением к развитию партнерских отношений», – добавил Топилин.