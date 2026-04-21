В соответствии с указом Президента России от 21 апреля, пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Для подготовки и проведения мероприятия создается организационный комитет. Его председателем назначен помощник Президента России Юрий Ушаков, а состав комитета утвердят в ближайшее время, сообщает пресс-служба Фонда «Росконгресс».

Саммит приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое отмечается в этом году. В Казани соберутся главы государств и правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, а также региональных объединений и организаций.

Участники подведут итоги многолетнего сотрудничества, обсудят расширение взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере и обменяются мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Советник Президента России Антон Кобяков отметил, что диалог России и АСЕАН после 35 лет развития выходит на новый этап и формирует более прагматичную повестку.

По его словам, саммит должен укрепить всестороннее сотрудничество, определить новые направления взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних объединений, а также усилить экономическую связанность и совместные подходы к вопросам региональной безопасности в условиях формирования многополярного мира.

Он добавил, что в ходе встреч планируется подробно рассмотреть весь спектр российско-асеановского сотрудничества и обозначить долгосрочные ориентиры в политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Также, по его словам, проведение саммита направлено на дальнейшее развитие стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, учете интересов сторон и практической пользе для граждан.

В рамках саммита планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурной сферах.

Четвертый саммит Россия – АСЕАН прошел в 2021 году в формате видеоконференции. По его итогам был принят комплексный план действий на 2021-2025 годы, а также совместные заявления о развитии мирного и устойчивого региона и о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.