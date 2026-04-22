Лидеры стран АСЕАН соберутся в Казани: что это за саммит и зачем он нужен

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани. Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня 2026 года. Что такое АСЕАН и что может дать Казани проведение такого форума – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: prav.tatarstan.ru

Что такое АСЕАН

Это политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, созданная 8 августа 1967 года в Бангкоке. В нее входят 11 стран-участниц: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Восточный Тимор. На территории стран-участниц проживает более 670 млн человек, а совокупный ВВП достигает 9,7 трлн долларов США.

Секретариат организации базируется в Джакарте (Индонезия), его возглавляет генеральный секретарь, которого избирают на саммитах на пять лет без права переизбрания.

При создании АСЕАН участниками был подписан документ, впоследствии получивший известность как Декларация АСЕАН (или Бангкокская декларация). В нем были установлены главные приоритеты Ассоциации – поддержание мира и стабильности в регионе, сформулированы ее основные принципы – невмешательство во внутренние дела, уважение к верховенству закона и приверженность принципам Устава ООН. Кроме того, в декларации был прописан протокол по урегулированию международных конфликтов между членами Ассоциации, что является единственным инструментом такого рода в Юго-Восточной Азии.

С начала 1990-х годов на первый план в работе Ассоциации вышло экономическое сотрудничество. Так, в 1992 году страны-участники договорились о создании зоны свободной торговли между собой. А в 2020 году они расширили эту зону под своей эгидой – было образовано Всестороннее региональное экономическое партнерство. Это объединение стало крупнейшей зоной свободной торговли и включает 15 стран (10 участников АСЕАН, а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию).

Как видите, АСЕАН в экономическом сотрудничестве не замыкается только на своих 11 участниках – оно гораздо шире. Казалось бы, куда мощнее? Но в 2005 году к формату сотрудничества АСЕАН+ присоединилась и Индия.

Под эгидой АСЕАН ежегодно проводится свыше 300 мероприятий – от встреч глав государств (саммитов) до разнообразных форумов (например, Морской форум) и встреч рабочих групп.

Саммит АСЕАН (встречи глав государств) проводится дважды в год, каждый длится три дня.

Россия стала полноценным диалоговым партнером АСЕАН в 1996 году

При чем здесь Россия

АСЕАН не замыкается в границах только своей части света – Ассоциация привлекает к сотрудничеству и другие страны. Так появилась форма взаимодействия «страны – партнеры по диалогу». Именно к этой категории относится Россия – наряду с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея, Китаем, Индией, Канадой, Японией, Великобританией и США, а также Евросоюзом и ООН.

Еще одна форма взаимодействия – партнерство по развитию: в этом формате АСЕАН выстроил отношения с Германией, Италией, Нидерландами, Перу, Францией и Чили.

Россия стала полноценным диалоговым партнером объединения в 1996 году. В 2004 году Москва присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, а с 2017 года в Джакарте работает постоянное представительство России при АСЕАН.

В рамках этого взаимодействия сформировался отдельный формат – саммит Россия – АСЕАН. К апрелю 2026 года состоялось четыре таких саммита. Первая встреча прошла в 2005 году в Куала-Лумпуре (Малайзия), вторая – в 2010 году в Ханое (Вьетнам), третья – в 2016 году в Сочи. Четвертый саммит из-за пандемии коронавируса прошел в формате видеоконференции в 2021 году. Пятый саммит состоится в Казани 17–19 июня.

Интересно, что в Казани в 2026 году празднование Сабантуя запланировано на 20 июня, так что не исключено, что некоторые гости саммита задержатся и на этот праздник.

Столица Татарстана не первый раз принимает международные мероприятия самого высокого уровня Фото: prav.tatarstan.ru

Что ожидается в Казани от саммита Россия – АСЕАН

Очевидно, что Казань выбрана местом проведения саммита не случайно – столица Татарстана не первый раз принимает международные мероприятия самого высокого уровня. Достаточно вспомнить саммит БРИКС 2024 года, который собрал 24 мировых лидера и руководителей трех крупных международных организаций.

Для Казани саммит Россия – АСЕАН в июне 2026 года станет не просто очередным мероприятием, а закреплением статуса «дипломатического хаба» России мирового уровня – альтернативной Москве и Санкт-Петербургу площадки для встреч глобального масштаба.

Татарстан, безусловно, проведет презентацию своей промышленной продукции для участников форума – от «КАМАЗов» и вертолетов до продукции нефтехимии.

Учитывая, что в АСЕАН входят страны с крупнейшим мусульманским населением (Индонезия, Малайзия, Бруней), Казань может выступить для них российским хабом для развития исламских финансов и экспорта халяльной продукции.

Понятно, что Казань получит федеральное финансирование на строительство и реновацию отелей для размещения десятков иностранных делегаций, а также на модернизацию аэропорта и городской дорожной сети.

Ожидается и значительный медийный эффект: саммит получит широкое освещение в азиатских и мировых СМИ и повысит узнаваемость Татарстана среди зарубежной аудитории.

Ожидается участие глав государств или правительств всех 11 стран – участниц АСЕАН Фото: kremlin.ru

Кто приедет в Казань

Ожидается участие глав государств или правительств всех 11 стран – участниц АСЕАН. Во всяком случае, они уже получили приглашения от Президента России Владимира Путина. Разумеется, предполагается и его личное участие, а также участие федеральных чиновников высокого ранга. С российской стороны подготовку саммита возглавляет помощник президента Юрий Ушаков.

Также ожидается участие Генерального секретаря АСЕАН и представителей профильных ведомств стран-участниц. На полях саммита могут присутствовать представители других объединений Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве приглашенных гостей.

Кроме того, возможен приезд гостей и из других стран мира.

Другими словами, в Казани в июне может пройти форум большого международного значения, направленный в первую очередь на укрепление связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сама встреча приурочена к 35-летию отношений России и АСЕАН.

Это, конечно, не саммит БРИКС 2024 года в Казани, но довольно близко по значению. Есть все основания полагать, что саммит пройдет на самом высоком уровне – в Татарстане иначе не могут. А «чак-чак дипломатия» республики, как обычно, сыграет свою роль.