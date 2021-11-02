В России ввели рекордный объем коек для коронавирусных больных

В России ввели рекордное число коек для коронавирусных больных — цифра равняется 290 тыс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова.

Специалист рассказал, что во время первого пика заболеваемости работало максимум 270 тыс. коек.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — отметил Чуланов.

Накануне на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с инфекцией руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что увеличение ежедневного прироста covid-случаев наблюдается в 78 регионах, лишь в двух — уменьшение. Она отметила, что рост заболеваемости объясняется распространением более заразного дельта-штамма.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию по коронавирусу, но подчеркнул, что в некоторых регионах необходимо увеличить темпы вакцинации.

20 октября на фоне ухудшающейся эпидситуации Президент России подписал указ об установлении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.