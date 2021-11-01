98% случаев коронавируса в России приходятся на штамм «дельта»

Свыше 98% случаев коронавируса, выявляемых в России, приходятся на штамм «дельта». «Лямбда» и «мю» — это лишь единичные случаи, не имеющие распространения, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Более 98% всех выявленных вариантов штамма — это штамм „дельта“. Единичные случаи штаммов „лямбда“ и „мю“ сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем», — отметила руководитель ведомства на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что за время пандемии в России зарегистрировано три зараженных штаммом «мю» и один — «лямбдой».