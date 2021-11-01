Мурашко: Введение нерабочих дней улучшило ситуацию по коронавирусу

Режим нерабочих дней улучшил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с Covid-19 заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, благодаря режиму уменьшилось количество пациентов, находящихся под наблюдением. «Это фактически дает второе дыхание для регионов», — сказал министр.

В выходные по поручению Президента России Владимира Путина представители Минздрава посетили девять регионов, где наиболее тяжелая эпидситуация. Среди них — Владимирская, Белгородская, Ивановская, Ульяновская, Нижегородская, Орловская области, Крым, Удмуртия и Татарстан, сообщается в телеграм-канале Кабмина РФ.

Режим нерабочих дней был введен указом Президента РФ во всех регионах страны для предотвращения распространения коронавируса.