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Здоровье
1 ноября 2021  17:19

Мурашко: Введение нерабочих дней улучшило ситуацию по коронавирусу

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Режим нерабочих дней улучшил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с Covid-19 заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 

По его словам, благодаря режиму уменьшилось количество пациентов, находящихся под наблюдением. «Это фактически дает второе дыхание для регионов», — сказал министр. 

В выходные по поручению Президента России Владимира Путина представители Минздрава посетили девять регионов, где наиболее тяжелая эпидситуация. Среди них — Владимирская, Белгородская, Ивановская, Ульяновская, Нижегородская, Орловская области, Крым, Удмуртия и Татарстан, сообщается в телеграм-канале Кабмина РФ. 

Режим нерабочих дней был введен указом Президента РФ во всех регионах страны для предотвращения распространения коронавируса. 

#Коронавирус #михаил мурашко
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