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Здоровье
1 ноября 2021  20:00

Мурашко заявил, что в некоторых регионах РФ необходимо ускорить темпы вакцинации

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В ряде российских регионов требуется ускорить вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прежде всего отметив Камчатку, Дагестан, Кемеровскую и Ростовскую области, Коми и Северную Осетию. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Хотел бы отметить регионы, где темпы вакцинации пока все-таки требуют интенсификации. Это Ростовская область, Кемеровская, Камчатский край, Тульская область, Дагестан, Коми, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Хабаровский край и Карачаево-Черкессия. В этих регионах нужно наращивать темпы вакцинации», — сказал Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее министр обращал внимание граждан на то, что вакцинация была и остается самым надежным способом для борьбы с распространением Covid-19.

 

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус #михаил мурашко
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