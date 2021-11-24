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Здоровье
24 ноября 2021  13:11

В России вторые сутки регистрируется менее 34 тыс. случаев коронавируса

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За минувшие сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных федерального оперативного штаба.

Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Москве (2 533), Московской области (1 842) и Санкт-Петербурге (1 387).

Число летальных исходов составило 1 240. Полностью поправилось 36,6 тыс. человек. 

Накануне в России впервые за месяц официально зарегистрировали менее 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 за день.

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что улучшения в статистике заболеваемости — это не повод отменять антиковидные меры в регионах.

На сегодняшний день вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса. На совещании с членами Правительства Президент Владимир Путин подчеркнул, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы прививочной кампании, чтобы сбить пик заболеваемости коронавирусом.  

#роспотребнадзор #Россия #оперативный штаб #Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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