В России впервые за трое суток выявили менее 190 тыс. заражений коронавирусом

Впервые за трое суток прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах России составил менее 190 тыс. За последние 24 часа зарегистрировали 180 456 новых случаев, следует из данных федерального оперативного штаба.

Наибольшее число заболевших фиксируется в Санкт-Петербурге (11 384), Москве ( 9 616) и Московской области (6 398).

Количество госпитализаций также снизилось на 17,4% процента и составило 10 451 человек. От коронавируса скончалось 683 пациента.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19, несмотря на более легкое течение, обладает большей заразностью, чем его предшественники. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

8 февраля Оперативный штаб сообщил о том, что «омикрон» выявили в 84 регионах России из 85.

Тем временем, в Республике Татарстан вновь был установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировано 3970 новых случаев. Отмечается, что 341 из общего числа заболевших – это дети до 18 лет.

Ранее педиатры РТ отметили, что никогда не видели такого количества положительных ПЦР-тестов на Covid-19 у детей в республике.