«Омикрон» зарегистрирован в 84 из 85 регионов России

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены во всех регионах России, кроме Чукотки, заявили РИА Новости в оперативном штабе.

«Случаи „омикрона“ зарегистрированы в 84 субъектах Российского автономного округа, за исключением Чукотского автономного округа», — рассказали в ведомстве.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил россиян о том, что новый вариант коронавируса обнаружен почти во всех субъектах страны, и это значительно увеличивает нагрузку на здравоохранение.

Ученые отмечают, что заболевший «омикроном» начинает заражать людей уже спустя несколько часов после того, как подхватил вирус. В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».