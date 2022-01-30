Люди с «омикроном» становятся заразными уже через несколько часов после заболевания

Инфицированный «омикроном» начинает быть заразным уже через несколько часов после заболевания. В то же время другим штаммам вируса для этого требуется три–четыре дня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три–четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — отметил эксперт.

По его словам, «омикрон» также быстрее остальных выводится из организма. Для этого ему требуется около семи дней.