В Татарстане за минувшие сутки заболели коронавирусом почти 4 тыс. человек

За последние сутки в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекцией заболели 3970 человек, среди которых 341 ребенок до 18 лет.

Как сообщила пресс-служба Минздрава РТ, госпитализировано 389 человек.

Наибольшее количество заболевших выявили в Казани — 1960 и Набережных Челнах — 511 человек. Случаи заболевания Covid-19 зафиксированы в 42 муниципалитетах региона.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 73 156 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели за весь период 46 045 человек, в том числе 514 за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 2 434 757 татарстанцев (прирост 2 130), из них 1 896 321 привился вторым компонентом. Ревакцинировались 221 000 человек.