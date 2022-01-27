«Омикрон» в Татарстане: «Столько Covid-положительных детей у нас еще не было»

Педиатры Татарстана видят увеличение детской заболеваемости коронавирусом. Виной тому, скорее всего, новый омикрон-штамм. Как понять родителям, что ребенок болен Covid-19, кто из детей тяжелее всего болеет и нужно ли прививать подростков, в прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказал пульмонолог ДРКБ.

Сейчас в Covid-госпитале Детской республиканской клинической больницы лежат около 80 детей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Заболеваемость серьезно растет

В Татарстане серьезно выросла детская заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Мы сейчас находимся на пике того, что случилось. Мы работаем уже почти два года, и, наверное, эти дни наиболее насыщенные в плане коронавирусной инфекции. Такого наплыва пациентов и столько положительных детей у нас до этого еще не было. Безусловно, мы на пике», – отметил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

Сейчас в Covid-госпитале Детской республиканской клинической больницы лежат около 80 детей. Среди них нет детей на ИВЛ, но есть те, кто проходит интенсивную терапию и находится на кислородной поддержке.

Если во время распространения предыдущих штаммов коронавируса дети болели не так часто, как взрослые, то сейчас детские врачи констатируют, что с приходом омикрон-штамма дети начали заболевать в разы чаще.

Ильнур Закиров: «Такого наплыва пациентов и столько положительных детей у нас до этого еще не было. Безусловно, мы на пике» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чаще всего у детей Covid-19 проявляется как гриппоподобный симптом. Маленькие пациенты переносят «омикрон» с температурой, клиникой катаральных явлений, ларингитом, бронхитом.

Педиатр подчеркнул, что у детей без патологий коронавирус протекает не так тяжело.

Тяжелый эпидсезон

Врач вспомнил вехи эпидсезона 2021/2022 года: в сентябре был умеренный подъем коронавирусной инфекции, октябрь ознаменовался подъемом РС вирусов.

«У нас в основном пошли дети, которые болели бронхиолитами», – отметил доктор.

В ноябре и декабре педиатры помогали детям с сезонным гриппом. После Нового года случился подъем заболеваемости Covid-19.

Кто чаще всего болеет коронавирусом?

Детский пульмонолог Ильнур Закиров отметил, что чаще всего в больницу попадают дети до года. Есть дети, которые попадают в ДРКБ сразу из родильного дома.

Самых маленьких для наблюдения госпитализируют в том случае, если у них поднималась температура до 39 градусов.

Самых маленьких для наблюдения госпитализируют в том случае, если у них поднималась температура до 39 градусов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Детей более старшего возраста госпитализируем по необходимости: если длительно сохраняется фебрилитет (постоянно повышенная температура, – прим. Т-и). Потому что при любых вирусных заболеваниях первые три дня ребенок температурит, у него есть катаральная симптоматика: кашляет, чихает, у него насморк. Первые трое суток это респираторное острое заболевание. Прошло 72 часа, а ребенок продолжает лихорадить, возникает вопрос: почему?» – отметил врач.

Именно тогда для детального обследования и постановки диагноза ребенка кладут в больницу.

Сразу госпитализируют детей с фебрильными судорогами, стенозом гортани, дыхательной недостаточностью.

Закиров подчеркнул, что родители должны обратить внимание на все эти симптомы, следить за ребенком первые 72 часа болезни.

В группе риска дети с лишним весом и те, у кого есть фоновые тяжелые заболевания: ДЦП, перенесенные операции на сердце, заболевания печени и другие.

Симптомы «нового» коронавируса у детей

Синдром гастроэнтерита или жидкий стул встречался у детей во время уханьского штамма, сейчас этот симптом встречается реже.

«Отличается ли коронавирусная инфекция, есть ли специфические особенности – нет. Единственное, что я могу сказать, последнее, что мы отмечаем, – это гриппоподобный синдром, агрессивная температура, которая плохо снижается», – рассказал врач.

«Последнее, что мы отмечаем, – это гриппоподобный синдром, агрессивная температура, которая плохо снижается» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Родители дома просто не могут сбить своему ребенку температуру стандартными лекарствами и после этого обращаются в больницу.

Пульмонолог добавил, что сейчас, с приходом «омикрона» стало меньше детей, которые сталкиваются с поражением легких. Зачастую это КТ-1, поражается меньше 25% легочной ткани.

Однако более тяжелые случаи все еще встречаются – например, сейчас в ДРКБ лежит девочка с 48-процентным поражением.

Раньше коронавирус у детей нередко сопровождался мультисистемным воспалительным синдромом – тяжелым состоянием, когда дают сбои несколько органов. Он развивался у ребят, которые долго не лечились, для них терапия была уже совершенно другой, более серьезной. На следующие сутки малышам становилось легче. Однако пока непонятно, будет ли «омикрон» вызывать его.

Вакцинация против Covid-19 детей

В России зарегистрирована одна детская вакцина против коронавируса – «Спутник М», ей можно вакцинироваться с 12 лет.

Детский врач отметил: несмотря на то что антигенов там в пять раз меньше, чем во взрослой вакцине, для детей этого количества достаточно, чтобы иммунитет выработался.

В России зарегистрирована одна детская вакцина против коронавируса – «Спутник М», ей можно вакцинироваться с 12 лет Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После прививки могут быть некоторые поствакцинальные симптомы, подъем температуры, ломота в мышцах, вялость, слабость, но не дольше трех суток. Согласно врачебной практике, температуру у детей не сбивают, если она ниже 38,5 градуса. Врач подчеркнул, что это нормально. Какие-то серьезные последствиях не зарегистрированы.

После введения вакцины ребенок не может быть заразным, подчеркнул врач. Это распространенное заблуждение.

Также Ильнур Закиров заметил, что сразу иммунитет не формируется. Детскому организму, как и взрослому, нужно на это время. Поэтому ребенка после вакцинации надо беречь.

Что касается противопоказаний к вакцинации – нельзя прививать ребенка, если он находится в острой стадии какого-либо заболевания. Поэтому перед тем, как сделать прививку, ребенка осматривает врач и собирает анамнез.

«Одно-единственное состояние, по которому в той или иной степени даже я для себя не могу принять решение, – это группа аутоиммунных заболеваний. Но она непонятна везде, если брать другие вакцины, например, пневмококк», – отметил врач.

При заболеваниях врач должен рассматривать вопрос вакцинации в каждом отдельном случае. По инструкции, использование «Спутника М» под вопросом при заболеваниях щитовидной железы, почек и печени. Однако среди групп этих болезней есть как значительные, так и нет. При одних врач бы советовал привиться, при других – нет.

«Основную массу детей на сегодня можно вакцинировать», – заметил врач Детской республиканской больницы.

Он считает, что детей из группы риска необходимо вакцинировать. К примеру, подростков с лишним весом.

37 детей уже привились

В Татарстане начали вакцинировать «Спутником М» подростков против новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «На вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«На вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию», – отметил он.

Замминистра выразил надежду, что вскоре желающих привиться будет больше. Ведь до этого официального старта вакцинальной кампании в СМИ еще не давали. Кроме того, Жаворонков считает, что эфир Оперштаба также ответит на многие вопросы родителей и детей, которые пока сомневаются в вакцинации.