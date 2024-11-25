В России под торговой маркой «Орешник» планируют продавать алкоголь

В России хотят зарегистрировать товарный знак «Орешник» и продавать алкогольную продукцию с таким названием. Соответствующая заявка подана в Роспатент, выяснило РИА Новости.

Из данных электронной базы следует, что заявка была подана 22 ноября — на следующий день после применения одноименной ракеты. В качестве заявителя указан Максим Гончарук.

В перечне товаров и услуг сказано, что под названием «Орешник» предполагается выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам России. Он рассказал, что 19-го и 21-го числа ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям. Атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях.

В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Российский лидер уточнил, что в случае дальнейшего применения «Орешника» РФ будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на ее территории.

Позднее Путин анонсировал серийное производство ракет «Орешник» и сообщил о разработке еще нескольких систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.