В России карантин для пациентов с коронавирусом сократили с 14 до семи дней

С 25 января срок карантина для болеющих коронавирусом по постановлению Роспотребнадзора сокращен с 14 до семи дней. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает телеканал RT.

«Только что мне Анна Юрьевна [Попова] сообщила — постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — отметил глава Правительства.

Мишустин также поставил перед членами кабинета вопрос о том, следует ли из-за этого сократить срок других карантинов, включая школьные.

Сейчас в мире преобладает новый вариант коронавируса — штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Несмотря на низкую летальность и довольно быстрые темпы восстановления заразившихся этот вариант вируса обладает большей заразностью, чем его предшественники, и распространяется стремительно.

В Приволжском федеральном округе не осталось регионов, в которых не зарегистрировано заразившихся этой мутацией коронавируса. Так, в Татарстане сообщалось об 11 случаях инфицирования им.

Президент России Владимир Путин ранее поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19. Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.