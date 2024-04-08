В России будет создан национальный родительский комитет

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения и АНО «Россия — страна возможностей» сформировать всероссийский родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное». Это поручение, как и ряд других, дано по итогам встречи главы государства с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией „Россия — страна возможностей“ и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения всероссийского конкурса семей проекта „Это у нас семейное“ всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности», — сказано в докумете.

Представить доклад министр просвещения РФ Сергей Кравцов и руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров должны до 1 августа текущего года. Затем отчеты будут предоставляться раз в полгода.

Организаторами конкурса «Это у нас семейное» являются Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие». Финал конкурса состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. До этого, весной, пройдут окружные полуфиналы. Всего в них примут участие 1575 семей, в том числе 407 — из Приволжского федерального округа. Изначально от Татарстана на участие в состязании заявились 2166 семейных команд.

Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план соответствующих мероприятий. Недавно каждый шестой житель Казани высоко оценил семейную политику, проводящуюся в стране.