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Каждый шестой житель Казани высоко оценил семейную политику в России
Каждый шестой житель Казани — 17% — считает семейную политики государства эффективной, а меры поддержки в этой области достаточными. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.
34% участников опроса полагают, что семейная политика в России сейчас эффективнее той, что была несколько лет назад. В то же время 28% горожан поделились мнением, что государство уделяет недостаточно внимания проблемам семьи.
Аналитики отметили, что женщины чаще, чем мужчины, позитивно оценивают семейную политику государства и ее развитие. Также процент одобрения становится выше с увеличением возраста респондентов.
«Горожане с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных», — следует из результатов опроса.
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