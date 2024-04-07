Каждый шестой житель Казани высоко оценил семейную политику в России

Каждый шестой житель Казани — 17% — считает семейную политики государства эффективной, а меры поддержки в этой области достаточными. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

34% участников опроса полагают, что семейная политика в России сейчас эффективнее той, что была несколько лет назад. В то же время 28% горожан поделились мнением, что государство уделяет недостаточно внимания проблемам семьи.

Аналитики отметили, что женщины чаще, чем мужчины, позитивно оценивают семейную политику государства и ее развитие. Также процент одобрения становится выше с увеличением возраста респондентов.

«Горожане с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных», — следует из результатов опроса.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.