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В Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи в России
В Татарстане утвержден план мероприятий, посвященных Году семьи в России. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира, трансляция идет во «Вконтакте».
«Мы у себя в республике тоже утвердили план мероприятий, посвященных Году семьи. Они делятся на несколько блоков. Один из самых серьезных вопросов, связанных с семьей – это вопрос здравоохранения. В плане, связанном с Годом семьи, наибольшее количество вопросов отражены в пунктах, связанных со здоровьем. Это здоровье матери, здоровье младенца, репродуктивное здоровье наших граждан», – сказала Фазлеева.
Она добавила, что есть пул вопросов, связанных с совершенствованием системы, которая оказывает меры поддержки семьям. Есть также ряд мероприятий, который бы способствовал укреплению понятия «Семейные ценности».
«Говорить о семейных ценностях в рамках Года семьи, я думаю, мы будем чаще», – сказала Фазлеева.
Республиканский план мероприятий будет идти параллельно с федеральным планом.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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