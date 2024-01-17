На участие в конкурсе «Это у нас семейное» от Татарстана заявились 2166 семейных команд

На участие в общероссийском конкурсе «Это у нас семейное» от Республики Татарстан заявились 12 787 человек из 2 166 семей. Такую статистику приводят организаторы конкурса.

По этому показателю республика расположилась на 11 месте среди других регионов-участников. Первое место заняла Москва с 50 524 участниками из 8 903 семей, на втором месте – Московская область (32 377 участников, 5 736 семей), на третьем – Краснодарский край (24 403 человека, 4 271 семья).

Общее число участников составило 587 250 человек, которые составили 102 735 семейных команд из 89 регионов РФ и 81 страны. 62% участников – женщины, 38% – мужчины.

В настоящее время проходит дистанционный этап конкурса, который завершится 31 января. По его итогам будут определены семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал. Полуфиналистов определят в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной 2024 года, финал состоится летом текущего года.

Победители конкурса станут обладателями 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий, о чем сообщал «Татар-информ».

Организатором конкурса «Это у нас семейное» выступает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторы конкурса – Росмолодежь и Движение Первых.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент страны.