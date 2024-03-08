В Санкт-Петербурге стартовал первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

В Санкт-Петербурге стартовал первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», где собрались 155 команд из всех регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщают организаторы — президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Соревноваться за право выйти в финал будут семьи из 11 регионов — больше всего представлен Санкт-Петербург (48 команд) и Ленинградская область (24). В очных полуфиналах участвуют команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек. Все остальные болеют и поддерживают своих родственников дома.

Завтра семьи пройдут оценочные испытания, среди них творческие, интеллектуальные и спортивные состязания. 10 марта будет организован образовательный день. С участниками встретятся звездные гости и члены наблюдательного совета — зампред комиссии по просвещению и воспитанию, член Общественной палаты РФ Наталья Агре и прима-балерина Нина Змиевец. В конце дня пройдет концертная программа и будут объявлены финалисты.

Всего в полуфинале примут участие 1 575 семей, 407 из них – из Приволжского Федерального округа. Соревнования в ПФО пройдут в Уфе, дата будет определена позднее.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Финал конкурса пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля — ими станут 30 семей, которые получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. 300 семей-финалистов конкурса отправятся в путешествия. Конкурс проводится в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным.