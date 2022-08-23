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Ру Тат
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Здоровье
23 августа 2022  11:58

В Татарстане шестой день подряд фиксируется более ста заражений Covid-19

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За последние сутки в Татарстане 131 человек заболел коронавирусной инфекцией. На протяжении шести последних дней фиксируется более ста новых случаев заражений ежедневно. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Госпитализировали за сутки 86 человек с Covid-19, один человек скончался. Вылечились от коронавируса 27 пациентов.

Накануне из-за роста заражений коронавирусом в республиканском электротранспорте был введен масочный режим для сотрудников. Позднее стало известно, что носить маски также рекомендуется пассажирам.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Он подчеркнул, что лишь каждый пятый вакцинированный житель региона привился повторно.

 

#коронавирус #заболеваемость
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