В Татарстане пятый день кряду регистрируется больше ста случаев коронавируса

В Татарстане продолжает расти количество новых ковид-случаев – за последние сутки инфекцию подхватили 126 человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

54 татарстанца были госпитализированы. В последние два дня в республике отсутствуют случаи выздоровления.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 155 660 человек, выздоровели 150 611, умерли из-за последствий инфекции 1 998.

В субботу руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина порекомендовала жителям РТ носить маски в общественных местах и транспорте. Также на совещании в Доме Правительства Президент РТ Рустам Минниханов на фоне роста заболеваемости поручил Минздраву усилить работу по повышению коллективного иммунитета от Covid-19. Неделей ранее руководитель республики поручил ввести масочный режим в трудовых коллективах.