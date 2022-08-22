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Здоровье
22 августа 2022  17:20
Павел Климчак

«Метроэлектротранс» ввел масочный режим для своих работников

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С сегодняшнего дня, 22 августа, «Метроэлектротранс» ввел масочный режим для работников всех подразделений. Такое решение связано с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуацией, как объяснили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Все работники наземного и подземного электрического транспорта будут обслуживать пассажиров в масках. В каждом вестибюле в метро размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, а на полу пометили линии для соблюдения дистанции в полтора метра.

Кроме того, на станциях продолжаются ежедневные обработки оборудования: четыре раза в день сотрудники обрабатывают поручни, двери, турникеты и т.п. В трамваях или троллейбусах обработку салона проводит кондуктор или водитель после каждого кругорейса.

#Метроэлектротранс #масочный режим
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