«Метроэлектротранс» ввел масочный режим для своих работников

С сегодняшнего дня, 22 августа, «Метроэлектротранс» ввел масочный режим для работников всех подразделений. Такое решение связано с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуацией, как объяснили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Все работники наземного и подземного электрического транспорта будут обслуживать пассажиров в масках. В каждом вестибюле в метро размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, а на полу пометили линии для соблюдения дистанции в полтора метра.

Кроме того, на станциях продолжаются ежедневные обработки оборудования: четыре раза в день сотрудники обрабатывают поручни, двери, турникеты и т.п. В трамваях или троллейбусах обработку салона проводит кондуктор или водитель после каждого кругорейса.