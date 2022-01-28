В России за сутки выявлено почти 100 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние 24 часа суточная заболеваемость коронавирусом достигла 98 040, отмечается стремительное увеличение числа заболевших. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Больше сего людей заболело в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976) и в Московской области (8 611). Количество госпитализаций также увеличилось и составило 14 046 человек. Зафиксировано 673 летальных исхода.
Накануне было выявлено 88 816 заболевших. На недавнем совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в настоящее время случаи «омикрона» и других недоминирущих вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости.
В Татарстане за минувшие сутки также был побит антирекорд по числу новых ковид-случаев – 412. Это рекордное число заболевших в республике с начала пандемии.
Кроме того, педиатры в РТ отмечают, что никогда не видели такое количество положительных тестов на коронавирус у детей.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.
Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.