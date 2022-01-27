В России установлен новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России составил 88 816, что является новым максимумом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что, число заболевших Covid-19 увеличилось на 14 124 человек по сравнению с 26 января.

В Москве также фиксируют рекордное количество новых пациентов с коронавирусом за сутки — 26 586.

В Санкт-Петербурге за 24 часа заразилось 11 808 человек, а в Московской области — 7 182.

Новый штамм «омикрон» фиксируется уже в 74 регионах России.

Накануне на совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в настоящее время случаи «омикрона» и других вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости.

Накануне в Республике Татарстан также был обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом.