В Татарстане побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 412 новых случаев коронавируса. Это рекордное число заболевших в республике с начала пандемии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы видим, что подъем заболеваемости, который наметился с первой недели 2022 года, продолжается. Напомню, что на первой неделе прирост составлял плюс 8%, на второй - плюс 15%, и на предыдущей неделе - выше на 74,8%. Очевидно, что рост будет продолжаться, а число заболевших - увеличиваться», — добавила спикер.

Всего с начала нового года в республике зарегистрировано 4328 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, по данным на 28 января 2022 года, с начала пандемии в республике официально подтверждены 47 030 случаев заболевания.