В РКН заявили о росте числа кибератак после сообщений о полной блокировке Телеграма

После появления в медиа сообщений о возможности полной блокировке мессенджера Telegram нагрузка на интернет-ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Аналитики центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак», – подчеркнули в связи с этим в надзорном органе.

Еще в феврале РБК со ссылкой на источник, «знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах», рассказал, что власти России намерены заблокировать Телеграм в начале апреля. Окончательный характер решения изданию тогда подтвердили два близких Кремлю собеседника.

О возможной полной блокировке Телеграма с 1 апреля до этого сообщил канал Baza. В Роскомнадзоре тогда заверили, что не могут ничего добавить к опубликованной до этого информации об ограничении работы мессенджера.

В конце февраля «Российская газета» и «Комсомольская Правда» со ссылкой на материалы ФСБ России написали о возбуждении против основателя Телеграма Павла Дурова уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

После этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, а все виды оплаты в нем криминализуют.