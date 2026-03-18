Политика 18 марта 2026 17:59

В РКН заявили, что Телеграм продолжает не исполнять требования законодательства

Роскомнадзор продолжает отмечать неисполнение норм российского законодательства администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», – цитирует заявление надзорного органа РИА Новости.

В работе Телеграма 12 марта произошел глобальный сбой, а с началом этой недели российские пользователи столкнулись с серьезными проблемами в работе мессенджера.

Еще в феврале РБК со ссылкой на источник, «знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах», рассказал, что власти России намерены заблокировать Телеграм в начале апреля. Окончательный характер решения изданию тогда подтвердили два близких Кремлю собеседника.

О возможной полной блокировке Телеграма с 1 апреля до этого сообщил канал Baza. В Роскомнадзоре тогда заявили, что не могут ничего добавить к опубликованной до этого информации об ограничении работы мессенджера.

В конце февраля «Российская газета» и «Комсомольская Правда» со ссылкой на материалы ФСБ России сообщили о возбуждении против основателя Телеграма Павла Дурова уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

После этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, а все виды оплаты в нем криминализуют.

#роскомандзор #telegram #блокировка telegram
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

В КФУ прошел Международный весенний фестиваль «Науруз»

