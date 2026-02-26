news_header_top
Политика 26 февраля 2026 19:27

В РКН заявили, что им нечего добавить к информации о блокировке Телеграма

В Роскомнадзоре не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о планах заблокировать мессенджер Telegram в первых числах апреля. О реакции надзорного органа пишут государственные федеральные агентства – ТАСС и РИА Новости.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», – цитирует, в частности, РИА Новости ответ пресс-службы РКН.

Ранее РБК со ссылкой на источник, «знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах», рассказал, что власти России намерены заблокировать Телеграм в начале апреля. Окончательный характер решения изданию подтвердили два близких Кремлю собеседника.

Близкий к Кремлю источник при этом подчеркнул, что к апрелю мессенджер будет работать только на фронте (прежде продолжение полноценной работы Телеграма в зоне специальной военной операции анонсировал глава Минцифры РФ Максут Шадаев).

О возможной полной блокировке Телеграма с 1 апреля до этого рассказал канал Baza. В Роскомнадзоре тогда заявили, что не могут ничего добавить к опубликованной до этого информации об ограничении работы мессенджера.

На этой неделе «Российская газета» и «Комсомольская Правда» со ссылкой на материалы ФСБ России сообщили о возбуждении против основателя Телеграма Павла Дурова уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

После этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, а все виды оплаты в нем криминализуют.

