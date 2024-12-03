В рамках проекта «Свои дети Лисичанск — Челны» реабилитацию прошли 19 семей из ЛНР

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Проект «Свои дети Лисичанск — Челны», стартовавший весной 2023 года, завершается. В Набережные Челны привозили детей, которым требуется лечение или реабилитация. В течение несколько недель, а порой и месяцев ребята вместе с родными жили в санатории, их обеспечивали питанием и оказывали всю необходимую помощь — бесплатно.

В Челнах девятилетний Доброслав занимается со специалистом третью неделю. До этого занятия проходили в родном городе мальчика — Лисичанске. Как отмечает мама ребенка, она видит прогресс. «Многое пережили: переезды, обстрелы — вот это всё на него повлияло. Он закрылся. Вообще, он у нас начал разговаривать только в семь с половиной лет. Хоть какие-то слова говорить. Эти занятия как глоток свежего воздуха нам», — рассказала мама мальчика Анастасия Павлова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мальчик стал более открытым, усидчивым, внимательным. Доброслав начал лучше ориентироваться в пространстве, перестал бояться незнакомых людей, идет на контакт. С ребенком занимается целая команда специалистов.

Исполнительный директор АНО «Чудо-дети», клинический психолог Ася Кислова объяснила, что за время пребывания дети из Лисичанска проходят 11 направлений — это около 100 занятий в целом. С ребятами занимаются специалисты по прикладному анализу поведения, логопеды, дефектологи, психологи, а также специалисты, которые проводят коррекционные занятия в области тела. Обязательна лечебно-физическая культура, адаптивный спорт, при необходимости — бассейн. Все занятия проводятся в санатории «Жемчужина».

«Мы со своей стороны предоставляли проживание и питание. При необходимости, если на это были показания медицинские, предоставляли лечебную базу: от бассейна до каких-то специфических медицинских процедур и для ребенка, и для мамы. Всё это, конечно, за счет санатория. Мы готовы и впредь участвовать в этом проекте», — подчеркнула директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мамы детей также не обделены вниманием — они посещают кинотеатры, салоны красоты, медучреждения, магазины одежды и многое другое. Анастасия Павлова и Доброслав стали 19-й по счету семьей, получившей необходимую помощь.

«Сейчас уже можно сказать, что этот проект — успешный. Некоторые дети начинают ходить, у некоторых убирают все диагнозы. Возвращаясь в Лисичанск, их осматривают уже местные врачи, удивляются и говорят: „Ну всё, у вас этих проблем нет!“» — заметил предприниматель и волонтер Рустам Гатин.

Этот проект организовал Рустам Гатин вместе со своими друзьями. По его оценке, некоторые дети получили максимальную пользу от реабилитации. На этой неделе и Доброслав вместе с мамой уедут в Лисичанск. Но занятия приостанавливать они не планируют, и с ними будут на связи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что БСМП Челнов поможет пациентам из ЛНР, нуждающимся в экстренной медпомощи.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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