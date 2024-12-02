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БСМП Челнов поможет пациентам из ЛНР, нуждающимся в экстренной медпомощи
В Набережных Челнах запустили проект под названием «БСМП — сердце Лисичанску». Это совместная работа волонтера и предпринимателя Рустама Гатина и врачей больницы скорой медпомощи Автограда.
Проект поддержал заместитель премьер-министра республик Фаниль Аглиуллин, администрация Лисичанска, министерства здравоохранения России и Татарстана. В город привозят жителей ЛНР, которым требуется экстренная медпомощь. Чаще всего пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
75-летний Константин Иваненко приходит в себя после проведенной операции на сердце. В Лисичанске мужчина с собой носил таблетки. Ведь боль была сильной.
«Больно было. Я прекращал всякое движение, приходил, садился и успокаивался, а потом снова шел. В своем доме живешь, работать надо на участке. У меня большой виноградник — где-то кустов 70», — рассказывает пациент БСМП.
Чтобы ухаживать за виноградником, нужно иметь и здоровое сердце. То, что пережили Константин Иваненко и его родные, тоже сказалось на здоровье, уверен мужчина. О жизни в подвале он вспоминает со слезами.
«Взрывы. Думаешь: „Сейчас выйдешь, и полхаты нет“. А так рядом автошкола, там стояли украинские войска, так что мы были под прицелом. На крыше двухэтажного дома были снайперские точки, и стоял танк, направленный на наш дом», — вспоминает Константин Иваненко.
«Поэтому очень ждали Россию», — рассказывает мужчина. Несколько дней назад он приехал в Челны и стал первым участником проекта «БСМП — сердце Лисичанску».
Рустам Гатин рассказал, что после знакомства с Константином предложил ему приехать в Набережные Челны. «Константин Михайлович, наверное, на протяжении месяца нас угощал виноградом, грушами. После этого мы с ним поближе познакомились, и я узнал, что у него есть проблемы», — сказал челнинец.
За решение проблемы взялись врачи БСМП Челнов. Медработники провели сложную операцию, которая длилась более трех часов. Сердце пациента останавливали на 42 минуты.
«Операция непростая. Выполняется в условиях остановки сердца с подключением аппарата искусственного кровообращения. Операция прошла успешно, без каких-либо технических сложностей. Пациент достаточно быстро восстанавливается, реабилитируется», — рассказал сердечно-сосудистый хирург БСМП Ришат Иргалиев.
«Это сложная операция, и мы взяли все дообследования в наших условиях для того, чтобы максимально сократить время ожидания операции, соответственно, и выполнена сразу же операция. И сейчас идет на реабилитацию. И я надеюсь, в ближайшее время мы пациента можем в добром здравии выписать», — отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Рамис Якубов.
Планируется, что в январе привезут второго пациента с заболеванием сердечно-сосудистой системы. «У нас есть сегодня взаимодействие с пациентами еще до того момента, как они приедут к нам. Поэтому документы высылаются в наше учреждение и уже анализируются нашими специалистами. Фактически формируется предварительный план действий», — сказал главный врач БСМП Марат Мухамадеев.
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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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