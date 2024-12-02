БСМП Челнов поможет пациентам из ЛНР, нуждающимся в экстренной медпомощи

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах запустили проект под названием «БСМП — сердце Лисичанску». Это совместная работа волонтера и предпринимателя Рустама Гатина и врачей больницы скорой медпомощи Автограда.

Проект поддержал заместитель премьер-министра республик Фаниль Аглиуллин, администрация Лисичанска, министерства здравоохранения России и Татарстана. В город привозят жителей ЛНР, которым требуется экстренная медпомощь. Чаще всего пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

75-летний Константин Иваненко приходит в себя после проведенной операции на сердце. В Лисичанске мужчина с собой носил таблетки. Ведь боль была сильной.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Больно было. Я прекращал всякое движение, приходил, садился и успокаивался, а потом снова шел. В своем доме живешь, работать надо на участке. У меня большой виноградник — где-то кустов 70», — рассказывает пациент БСМП.

Чтобы ухаживать за виноградником, нужно иметь и здоровое сердце. То, что пережили Константин Иваненко и его родные, тоже сказалось на здоровье, уверен мужчина. О жизни в подвале он вспоминает со слезами.

«Взрывы. Думаешь: „Сейчас выйдешь, и полхаты нет“. А так рядом автошкола, там стояли украинские войска, так что мы были под прицелом. На крыше двухэтажного дома были снайперские точки, и стоял танк, направленный на наш дом», — вспоминает Константин Иваненко.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Поэтому очень ждали Россию», — рассказывает мужчина. Несколько дней назад он приехал в Челны и стал первым участником проекта «БСМП — сердце Лисичанску».

Рустам Гатин рассказал, что после знакомства с Константином предложил ему приехать в Набережные Челны. «Константин Михайлович, наверное, на протяжении месяца нас угощал виноградом, грушами. После этого мы с ним поближе познакомились, и я узнал, что у него есть проблемы», — сказал челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За решение проблемы взялись врачи БСМП Челнов. Медработники провели сложную операцию, которая длилась более трех часов. Сердце пациента останавливали на 42 минуты.

«Операция непростая. Выполняется в условиях остановки сердца с подключением аппарата искусственного кровообращения. Операция прошла успешно, без каких-либо технических сложностей. Пациент достаточно быстро восстанавливается, реабилитируется», — рассказал сердечно-сосудистый хирург БСМП Ришат Иргалиев.

Рамис Якубов, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это сложная операция, и мы взяли все дообследования в наших условиях для того, чтобы максимально сократить время ожидания операции, соответственно, и выполнена сразу же операция. И сейчас идет на реабилитацию. И я надеюсь, в ближайшее время мы пациента можем в добром здравии выписать», — отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Рамис Якубов.

Марат Мухамадеев, главный врач БСМП Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Планируется, что в январе привезут второго пациента с заболеванием сердечно-сосудистой системы. «У нас есть сегодня взаимодействие с пациентами еще до того момента, как они приедут к нам. Поэтому документы высылаются в наше учреждение и уже анализируются нашими специалистами. Фактически формируется предварительный план действий», — сказал главный врач БСМП Марат Мухамадеев.

Ришат Иргалиев, сердечно-сосудистый хирург Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой