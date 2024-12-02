Главная опасность исходит от «птичек»: три истории военных водителей из зоны СВО

Фото: предоставлено Ильмирой Гареевой

«Конечно, все будет хорошо, а самое главное — наша Победа!»

Военнослужащий из Лениногорского района Ильгам служит на передовой с 2022 года. Военное командование посчитало, что опыт бойца, приобретенный во время срочной службы в автомобильных войсках, пригодится сегодня на СВО. Дважды в неделю он доставляет на передовую боеприпасы, продукты питания и людей.

На «ГАЗели», предоставленной Минобороны России, в темное время суток, не включая габаритных огней, в течение часа Ильгам добирается до линии соприкосновения, чтобы передать сослуживцам необходимые вещи. Таким же образом он возвращается в тыловую часть.

«Такая машина выбрана для этих целей не случайно. Это не военная техника, а гражданский транспорт, так как он обладает более высокой маневренностью, легкостью, шанс оперативно доставить на передовую всё необходимое в разы увеличивается», — пояснил боец СВО.

Ильгам рассказывает, что зачастую мишенью врага на передовой становятся автомобили. «Главная опасность исходит от „птичек“», — рассказал он.

Фото: предоставлено Ильмирой Гареевой

По словам лениногорца, если квадрокоптер засек машину, то сразу начнется обстрел. Иногда водителям приходится выпрыгивать прямо на ходу, если они не успевают увезти машину в укрытие, в лесополосу. Рядом с машиной находиться опасно. Не меньшей опасности подвергаются и те, кто в ней находится.

Особенно высокому риску водители подвергаются на дороге или открытом месте, где нет так называемой на сленге военных зеленки — лесных насаждений.

На рукаве военной формы Ильгама шевроны с надписью волонтерской группы «СВОих не бросаем» и полушутливо-назидательная «Жить надо по-татарски: не волноваться, не торопиться. Всё будет, Алла бирса!».

«Конечно, все будет хорошо, а самое главное — наша Победа! Ведь с нами — правда», — уверен боец.

Фото: предоставлено Ильмирой Гареевой

Дома бойца СВО ждут родители, старшие сестра и брат, а также жена и двухлетний сын. Каждое утро матери Ильгама начинается с молитвы и просмотра телефона.

«Даже если сообщений от сына нет, но я вижу, что он был в сети, — счастливей мамы на свете нет. Самое главное, чтобы все наши сыновья вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы воспитывали своих детей. А мы будем молиться, чтобы Победа поскорее пришла в каждый дом, в каждую семью», — поделилась мама бойца Фаузия.

Ильгам старается всегда поддержать и успокоить маму. «Все хорошо», — говорит он всякий раз, когда удается позвонить домой.

Руководство предприятия, на котором до военной службы Ильгам работал в должности машиниста подъемника, отправляют ему автозапчасти, резину на машину. «Я даю заявку своему непосредственному начальнику и в течение 10-20 дней в составе гуманитарного груза или с отпускниками, предприятие отправляет посылку», — благодарен солдат помощи тыла.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Не хочу, чтобы моя семья увидела происходящее там»

Ветеран СВО из Набережных Челнов с позывным Тихий так же, как герой предыдущей истории, попал в зону СВО два года назад. На передовой был водителем в гранатометном взводе мотострелкового батальона, действовавшего на направлении Кременная — Сватово.

14 ноября 2023 года Тихий был ранен. Он рассказал, что в два часа дня начался танковый обстрел. Он лишился левой кисти. Далее военнослужащий успешно перенес операции, лечение и реабилитацию. За стойкость и самоотверженность челнинцу вручили орден Мужества и медаль участника СВО.

«Я никогда не жалел, что попал в зону СВО, была бы возможность – вернулся бы обратно. Но при моих ранениях не получается. Я не хочу, чтобы моя семья увидела здесь происходящее там: это разбитые дома, взрывы, обстрелы, дети прячутся в подвалах, чтобы выжить», — поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Недавно татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» предоставил челнинцу высокофункциональный протез с несколькими насадками — для отжиманий, для велотренажера, для подтягиваний, а также для более тяжелого веса, чтобы поднимать гири и штанги с тяжелым весом.

Квартиру ветерана СВО также приспособят под его нужды, несмотря на то что сегодня челнинец полностью адаптировался к гражданской жизни. Супруга и дети также отмечают, что он остался таким же как и раньше: активным, бодрым, энергичным.

«Он в моей помощи не нуждается, совершенно ни в чем. Всё делает сам. У меня друзья первое время спрашивали: „А как он это делает?“ Я говорю: „Как все: берет и делает!“ Он даже ногти сам стрижет, моется сам и пылесосит тоже», — рассказала жена ветерана Наталья.

Дочь Маргарита любит выполнять с отцом домашние задания. «Он мне часто помогает по русскому и математике», — говорит девочка.

Валерия считает своего папу Героем. «Он строгий, добрый, щедрый. И очень хороший. Героем я его считаю, потому что ушел на СВО по своему желанию», — заметила дочь ветерана.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Героем ветерана СВО с позывным Тихий считают не только родные и близкие. Его ценят и на работе. После передовой он вернулся на свое предприятие, где его повысили до заместителя начальника цеха.

«Ответственный, воспитанный и веселый парень»

Уроженец Менделеевского района 30-летний Андрей Разживин — водитель мотострелкового взвода, доставляет к российским позициям боеприпасы.

В один из дней по колонне начали бить украинские артиллеристы. Разживин быстро сориентировался в ситуации и вывел машину с боеприпасами из-под огня, не допустив её поражения противником и подрыва боекомплекта.

При обстреле один из военнослужащих получил осколочные ранения. Увидев это, татарстанец вынес раненого товарища в укрытие, оказал первую помощь и передал медикам для дальнейшей эвакуации в медицинский пункт.

Фото предоставлено Анжелой Малюгой

Андрей Разживин родился и вырос в селе Татарские Челны, получил квалификацию «техник» в Асановском аграрно-техническом техникуме. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый, ответственный, воспитанный и веселый парень — так о нем отзываются близкие и друзья. Младший брат Андрея Вадим также несет военную службу.

В феврале этого года Андрей Разживин был удостоен медали «За храбрость» II степени. А рассказ о его подвиге на передовой опубликован в телеграм-канале Минобороны.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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