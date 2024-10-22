В пункте сбора Нижнекамска на службу снарядили полуторатысячного контрактника

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте сбора гуманитарной помощи в Нижнекамске продолжают собирать бойцов-контрактников к отъезду в зону специальной военной операции. Сегодня тут укомплектовали расходниками уже полуторатысячного бойца.

За день в пункт приходит от пяти до десяти человек. 43-летний Валерий сегодня пришел получить необходимые расходники вместе с другом детства. Они вместе подписали контракт и собираются отбыть в часть для прохождения обучения. Служить будут в артиллерийской части. В зоне СВО их ждут другие товарищи, с которыми они росли в одном дворе и тесно общались.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Надоело смотреть новости, как там лютуют, зверствуют враги. Много кто из друзей ушел в зону СВО. Иду вслед за ними. Здорово, что у нас есть такой пункт. Тут всё есть — всё в одном месте и сразу», — рассказал контрактник Валерий.

Глаз у волонтеров пункта уже наметан, они с ходу определяют размер одежды и обуви и немедля приступают к сбору: термобелье, теплые носки, перчатки, хозтовары, спальный мешок, кружку, термос, медикаменты и другие вещи упаковывают в вместительную сумку.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сергей уже завтра отбывает к месту службы. С пустыми руками он точно не уедет, ему вручают аналогичный набор необходимых вещей. Будущий боец еле сдерживает слезы.

«Все хорошо, я отдам свой долг. Спасибо за всё вам», — сказал Сергей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте сбора помощи обеспечивают необходимыми вещами не только новоиспеченных контрактников. Сюда заходят и те, кто прибыл в отпуск. Им также дают всё, что они просят. Поэтому важно, чтоб склад был всегда полным. Но без помощи неравнодушных жителей очень тяжело восполнять запасы. Поэтому в пункте на Химиков, 72б ждут всех, кто хочет поддержать российских военных.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой