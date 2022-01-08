В Посольство Армении в РФ поступили угрозы о минировании

Посольство Армении в РФ получило письмо с угрозами о минировании и требованием вывести войска из Казахстана, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана», — рассказал представитель посольства.

Он отметил, что эта информация уже передана в правоохранительные органы.

Ранее авиация РФ перебросила армянских миротворцев на территорию Казахстана для урегулирования беспорядков.

Президент Казахстана 7 января обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

Массовые протесты в Казахстане начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства, был принят ряд других мер, однако протестные акции не прекратились. В бывшей столице страны Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.