В последний день сентября в Татарстане потеплеет до +25 градусов

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Сегодня, в последний день первого осеннего месяца, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки по-прежнему маловероятны.

Продолжит дуть юго-западный ветер. Его сила составит от 6 до 11 м/с, местами при порывах (в том числе в Казани) — до 15 м/с.

После достаточно прохладной ночи (с заморозками до -1 градуса на почве на юге и востоке региона) в дневные часы воздух прогреется до 20–25 градусов тепла (в столице РТ — до +21, +23 градуса).

Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.