Гидрометцентр РТ: В понедельник порывистый ветер не покинет Татарстан

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Завтра, 30 сентября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, местами продолжит дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с.

Вместе с тем сила ветра немного ослабнет по сравнению с сегодняшний днем (по шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким).

Кроме того, в ночь на понедельник на юге и востоке региона кое-где возможны заморозки на почве до -1 градуса. При этом в дневные часы погода опять будет не по-осеннему жаркой, в том числе и в этих районах.