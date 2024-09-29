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Общество 29 сентября 2024 19:59

Гидрометцентр РТ: В понедельник порывистый ветер не покинет Татарстан

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Гидрометцентр РТ: В понедельник порывистый ветер не покинет Татарстан
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Завтра, 30 сентября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, местами продолжит дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с.

Вместе с тем сила ветра немного ослабнет по сравнению с сегодняшний днем (по шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким).

Кроме того, в ночь на понедельник на юге и востоке региона кое-где возможны заморозки на почве до -1 градуса. При этом в дневные часы погода опять будет не по-осеннему жаркой, в том числе и в этих районах.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #заморозки #сильный ветер
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