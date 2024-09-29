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Метеоролог рекомендовал автовладельцам отложить смену шин на ноябрь
В большинстве регионов России октябрь окажется теплее нормы на несколько градусов, поэтому автовладельцам следует отложить смену шин с летних на зимние на ноябрь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В частности, по словам метеоролога, ярко выраженная положительная аномалия температуры (на 3–5 градусов выше нормы) и засушливости (дефицит осадков составит 20–40%) ожидается в Черноземье и Поволжье — там прогнозируется «старое бабье лето».
«Около нормы температура воздуха будет только на Кольском полуострове, а значит, на Русском Севере снегопады не заставят себя долго ждать», — уточнил синоптик.
При этом он пояснил, что в течение двух декад второго осеннего месяца не прогнозируется выпадения снега и образования снежного покрова, осадки будут выпадать только в виде дождей, а среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 градусов только в конце октября — начале ноября.
«У автомобилистов в запасе есть еще как минимум месяц...» — подытожил Евгений Тищковец.
О погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.
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