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Общество 29 сентября 2024 06:00

В Татарстане ожидается до 23 градусов тепла без осадков

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В Татарстане ожидается до 23 градусов тепла без осадков
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 29 сентября, в Татарстане сохранится сухая и ветреная погода, температурный фон немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/c. Иногда его порывы будут достигать 15–18 м/с, в том числе и в Казани (это немного меньше, чем накануне).

После достаточно теплой на большей части территории региона ночи днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла (в столице РТ — до +21, +23 градусов).

Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.

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