Участники студенческого форума в Казани обсудили новый образ молодежного лидера

Салават Камалетдинов

Участники проходящего в Казани Всероссийского студенческого форума обсудили сегодня новый образ молодежного лидера. Дискуссия состоялась на основной площадке мероприятия, носящей название «Горизонты событий».

Тема обсуждения была сформулирована следующим образом: «Новый образ молодежного лидера. Горизонтальные связи между властью и представителями молодежи». В роли экспертов выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Андрей Платонов и министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Андрей Платонов заметил, что его радует работа Национальной лиги студенческих клубов. По его мнению, лига сумела стать платформой, где студенты могут находить для себя новые возможности и ресурсы, советы бывалых студентов и более взрослых товарищей, своих друзей. И таким образом развивать себя.

«Это очень важно. И важно, что вы сохранили свое клубное движение <...>. Оно позволяет раскрыть тему молодежного лидерства и того самого молодого человека, который сидит в этом зале и старается создавать [его] <...> на своей площадке. Необходимо гореть любимым делом: расти лично, питаться знаниями, получать soft skills и развивать критическое мышление. Всё для того, чтобы вырасти в своих глазах», — сказал Андрей Платонов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Лидерство — это еще и про взятие на себя ответственности в эпоху быстрых перемен, подключился к обсуждению темы министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мир очень изменчивый, высокая волатильность [сейчас]. Поэтому это время непрерывного процесса изменений, в этом мире критически важно быть в состоянии включенности, осознанности и готовности брать на себя ответственность за каждый выбор, который ежедневно происходит», — уверен глава ответственного за работу с молодежью республиканского ведомства.

Фото: © Салават Камалетдинов

По мнению министра, лидер — этот тот, кто относится к каждому опыту и каждому вызову как к возможности и понимает, что четыре — шесть лет получения образования надо рассматривать как время образования личности.

«Другое важное качество для лидера — смелость, открытость к новым вызовам. И если мы говорим про студенческие годы, то, по моему мнению, это время пробовать себя в разном, экспериментировать», — дал совет участникам форума Тимур Сулейманов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Экспертам помогли развить свои тезисы участники слета Национальной лиги студенческих клубов — их вопросы были порой не только уточняющими, но и вызывающими новые споры.

В поисках нового образа молодежного лидера собравшиеся на форум студенты согласились, что лидер должен быть не только ярким, но и вдумчивым, уметь анализировать ситуацию. Современный лидер должен вести себя харизматично, добавил Андрей Платонов.

Фото: © Салават Камалетдинов

В Казань на слет Национальной лиги студенческих клубов приехали более 700 участников, 200 волонтеров и 100 организаторов и экспертов. Слет открылся 21 сентября и продлится до 27 сентября.

Свое приветствие в адрес Всероссийского студенческого форума направил Президент России Владимир Путин. К участникам мероприятия обратился онлайн первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На форуме в среду выступил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Организаторами события выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный Молодежный Центр», Студенческого координационного совета и Российского общества «Знание».