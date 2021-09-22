Участники студенческого форума в Казани обсудили новый образ молодежного лидера
Участники проходящего в Казани Всероссийского студенческого форума обсудили сегодня новый образ молодежного лидера. Дискуссия состоялась на основной площадке мероприятия, носящей название «Горизонты событий».
Тема обсуждения была сформулирована следующим образом: «Новый образ молодежного лидера. Горизонтальные связи между властью и представителями молодежи». В роли экспертов выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Андрей Платонов и министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.
Андрей Платонов заметил, что его радует работа Национальной лиги студенческих клубов. По его мнению, лига сумела стать платформой, где студенты могут находить для себя новые возможности и ресурсы, советы бывалых студентов и более взрослых товарищей, своих друзей. И таким образом развивать себя.
«Это очень важно. И важно, что вы сохранили свое клубное движение <...>. Оно позволяет раскрыть тему молодежного лидерства и того самого молодого человека, который сидит в этом зале и старается создавать [его] <...> на своей площадке. Необходимо гореть любимым делом: расти лично, питаться знаниями, получать soft skills и развивать критическое мышление. Всё для того, чтобы вырасти в своих глазах», — сказал Андрей Платонов.
Лидерство — это еще и про взятие на себя ответственности в эпоху быстрых перемен, подключился к обсуждению темы министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.
«Мир очень изменчивый, высокая волатильность [сейчас]. Поэтому это время непрерывного процесса изменений, в этом мире критически важно быть в состоянии включенности, осознанности и готовности брать на себя ответственность за каждый выбор, который ежедневно происходит», — уверен глава ответственного за работу с молодежью республиканского ведомства.
По мнению министра, лидер — этот тот, кто относится к каждому опыту и каждому вызову как к возможности и понимает, что четыре — шесть лет получения образования надо рассматривать как время образования личности.
«Другое важное качество для лидера — смелость, открытость к новым вызовам. И если мы говорим про студенческие годы, то, по моему мнению, это время пробовать себя в разном, экспериментировать», — дал совет участникам форума Тимур Сулейманов.
Экспертам помогли развить свои тезисы участники слета Национальной лиги студенческих клубов — их вопросы были порой не только уточняющими, но и вызывающими новые споры.
В поисках нового образа молодежного лидера собравшиеся на форум студенты согласились, что лидер должен быть не только ярким, но и вдумчивым, уметь анализировать ситуацию. Современный лидер должен вести себя харизматично, добавил Андрей Платонов.
В Казань на слет Национальной лиги студенческих клубов приехали более 700 участников, 200 волонтеров и 100 организаторов и экспертов. Слет открылся 21 сентября и продлится до 27 сентября.
Свое приветствие в адрес Всероссийского студенческого форума направил Президент России Владимир Путин. К участникам мероприятия обратился онлайн первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На форуме в среду выступил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Организаторами события выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный Молодежный Центр», Студенческого координационного совета и Российского общества «Знание».