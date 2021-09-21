Путин – участникам форума в Казани: Ваша амбициозность и творческая энергия востребованы

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам Всероссийского студенческого форума, который открылся во вторник в Казани.

«Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слет Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодежью, которая ставила перед собой самый серьезные цели и добивалась успеха. Двигала вперед промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты. Сегодня ваше умение и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия востребованы в решении задач городов, регионов всей России. Поэтому мы создаем широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь коллективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые ребята», — говорится в приветствии Президента.

Глава государства выразил уверенность, что такие встречи станут доброй традицией, а насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы помогут каждому участнику форума раскрыть свои таланты, найти применений знаниям и навыкам, встретить новых и хороших людей.

Всероссийский студенческий форум начал свою работу в Казани 21 сентября и завершится 27 сентября.