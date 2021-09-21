Самые инициативные студенты страны приехали в Казань на Всероссийский форум

Почти 1000 участников Всероссийского студенческого форума со всей России съехались в Казань 21 сентября. Студенты высших и средних специальных российских образовательных учреждений, члены и руководители студенческих клубов, авторы социальных проектов, реализуемых на территории нашей страны, в течение недели будут общаться, делиться опытом и готовиться к защите грантовых проектов.

Фото: пресс-служба Министерства молодежи РТ

Еще недавно форум имел статус Всероссийского слета национальных студенческих клубов, но в этом году вырос до масштабов Всероссийского студенческого форума, сказала его директор Дилафруз Раджабова.

«Теперь форум состоит из трех форматов: слет НСК в Казани, слет онлайн и около 100 региональных площадок на базе университетов страны. Форум проводится в рамках национального проекта „Образование“. Участники события смогут в конце недели защитить свои проекты и получить грантовую поддержку для реализации своих студенческих мероприятий и проектов — до 500 тысяч рублей», — сказала Дилафруз Раджабова.

Фото: Ильгиз Гильманов



У принимающей стороны есть и свои интересы, ведь студенты – завтрашние выпускники, которые будут искать для себя места для приложения рук, а Казань – конкурентный город для молодых специалистов, заметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Мы рассчитываем, что у этого форума теперь есть прописка – он прописался в Казани. К нам приехали ребята почти со всей страны, в этом году это почти тысяча человек из 80 регионов России. Многие из них впервые в Татарстане. Для нас этот форум – еще и возможность познакомить талантливых инициативных студентов со всей страны с Татарстаном и Казанью, с имеющимися возможностями для их творческой и профессиональной самореализации», – подчеркнул Тимур Сулейманов.

Активно готовится к взрослой жизни и Александр Анфалов из Екатеринбурга, получающий в УрФУ сразу две специальности.

«Я активист, в нескольких разных кейсах и мероприятиях участвовал. Здесь хочу получить новый опыт, потому что форум – федерального масштаба, приехали люди со всей страны», – поделился своими планами Александр с корреспондентом ИА «Татар-Информ».



Фото: Ильгиз Гильманов

Примерно такие же задачи перед собой ставит и Мария Кантаева из Димитровграда Ульяновской области. «Нужно вдохновиться на создание проектов, мероприятий, посмотреть, что предлагают другие, впитать идеи», – сказала Мария, получающая юридическое образование.

С открытием форума всех участников, организаторов и гостей поздравил директор Федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов. Он зачитал приветственное письмо Президента России Владимира Путина в адрес участников форума. Россия славится инициативной молодежью, которая ставит перед собой самые серьезные цели и добивается успеха, говорится в послании.



Фото: Ильгиз Гильманов

От лица Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова всех собравшихся приветствовал министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

Форум проводится с целью создания экосистемы взаимодействия и развития студенческих сообществ и объединений. Образовательная программа направлена на повышение доли проактивной молодежи в развитии формальных и неформальных студенческих сообществ и увеличение вовлеченности студентов в проекты и программы молодежной политики своего вуза и региона.



Фото: Ильгиз Гильманов

В рамках форума, на слете НЛСК, состоится грантовый конкурс молодежных инициатив по семи номинациям: «Студенческие инициативы», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей».



Фото: Ильгиз Гильманов

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, Федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный Молодежный Центр», Студенческого координационного совета, Российского общества «Знание».

Завершится Всероссийский студенческий форум 27 сентября.