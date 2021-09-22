Кириенко участникам форума в Казани: Студенты — сами соавторы своего будущего

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступает онлайн

Фото: Салават Камалетдинов

Студенчество — не только самая интересная пора в жизни, но и время получать те знания, которые можно будет инвестировать в свое будущее. Об этом заявил в своем онлайн-выступлении первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во второй день работы Всероссийского студенческого форума, который проходит в Казани.

«Все программы, которые сегодня разрабатываются Правительством [РФ], Администрацией Президента, Росмолодежью, — они все делаются вместе с вами, вы сами соавторы. Это очень правильно, потому что вы сами — соавторы того, что будет происходить в вашей жизни <...>, а значит, и в судьбе своей страны», — обратился политик к участникам студенческого слета.

Фото: © Салават Камалетдинов

Выступая на главной площадке второго дня мероприятия, носящей название «Горизонты событий», Сергей Кириенко заметил, что задача руководства страны — создавать больше возможностей для реализации проектов представителей молодежи.

«Большая платформа „Россия — страна возможностей“, созданная Президентом нашей страны Владимиром Путиным, как раз предназначена, чтобы каждый человек мог найти себя, реализовать свой талант. У нас на этой платформе уже 26 проектов [для студентов], и даже по тем направлениям, которые рождались как ориентированные на более старшее поколение», — подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента России.

Фото: © Салават Камалетдинов

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с 21 по 27 сентября проходит Всероссийский студенческий форум. Его участникам направил приветствие Президент РФ Владимир Путин.