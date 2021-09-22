Алексей Песошин: В Татарстане есть все условия для самореализации студенческой молодежи

Фото: Салават Камалетдинов

В Республике Татарстан создаются все необходимые условия для самореализации студенческой молодежи: реализуются государственные программы, учреждены гранты и стипендии, есть другие формы поддержки студентов. Об этом заявил в своем выступлении перед участниками Всероссийского студенческого форума в Казани Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В настоящее время в Татарстане обучаются более 210 тыс. студентов вузов и ссузов. Студенты — самая активная и креативная часть общества с большим интеллектуальным и социальным потенциалом», — подчеркнул глава Правительства РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов

Песошин рассказал форуму, что в республике создается инновационная инфраструктура в вузах и ссузах, открываются ресурсные центры, развивается студенческое самоуправление, формируются высокотехнологичные рабочие места.

«Отрадно, что Казань стала местом проведения Всероссийского студенческого форума. Уверен, что мероприятие послужит стимулом для дальнейшего развития взаимодействия студенческих сообществ и объединений», — прокомментировал организацию масштабного события Алексей Песошин.

Фото: © Салават Камалетдинов

Сегодня в Казани проходит второй день Всероссийского студенческого форума. Мероприятие продлится до 27 сентября. По его итогам состоится защита грантовых проектов по семи номинациям. Проекты, прошедшие защиту, могут рассчитывать на гранты в размере до 500 тыс. рублей.

Участникам студенческого слета направил приветствие Президент России Владимир Путин. К ним обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, о чем сообщало ИА «Татар-информ».