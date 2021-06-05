В ПМЭФ-2021 приняли участие 13 тыс. человек

Количество участников Петербургского международного экономического форума составило 13 тыс. Всего было заключено более 800 соглашений, об этом рассказал советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний», — цитирует Кобякова ТАСС.

По словам советника Президента, 3 тыс. участников мероприятия были иностранцами. Всего на полях форума было заключено более 800 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей. При этом в 2019-м количество договоренностей составляло 745.

В мероприятии принял участие и Президент России Владимир Путин, он выступил на пленарном заседании форума, а также встретился с главами мировых информационных агентств. Также глава государства в режиме онлайн на полях ПМЭФ принял участие в запуске производств российской вакцины в Аргентине и Сербии.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится в начале июня будущего года.