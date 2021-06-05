Путин посчитал «Спутник V» самой безопасной в мире вакциной от Covid-19

По итогам большого количества сделанных прививок российским «Спутником V» не выявлено ни одного летального случая. Об этом сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств Президент РФ Владимир Путин.

«Наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода, — подчеркнул Президент. — У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет».

Путин напомнил, что «Спутник V» признан не только российскими, но и международными специалистами одним из самых эффективных препаратов — 97,6%.

«Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире», — резюмировал российский лидер, отметив, что единственным побочным явлением вакцины является небольшая температура в течение нескольких часов у 10% привившихся. Но главное, если человек сталкивается с инфекцией, вакцина защищает его от тяжелого течения заболевания.

Глава государства подчеркнул, что все четыре отечественные вакцины, зарегистрированные Минздравом РФ, показали свою эффективность, передает ТАСС.