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5 июня 2021  00:28

Владимир Путин и Альберто Фернандес запустили производство «Спутника V» в Аргентине

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Российский и аргентинский президенты Владимир Путин и Альберто Фернандес дали старт запуску производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Церемония прошла в режиме видеоконференции на полях ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Планируемая мощность производства – 4-5 млн доз препарата в месяц, в будущем рассчитывается нарастить объемы до 500 млн доз в год.

В дальнейшем Аргентина сможет экспортировать препарат в страны Центральной и Латинской Америки.

Ранее на полях ПМЭФ в режиме онлайн прошел запуск производства российской вакцины в Сербии.

#Коронавирус
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