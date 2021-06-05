Владимир Путин и Альберто Фернандес запустили производство «Спутника V» в Аргентине

Российский и аргентинский президенты Владимир Путин и Альберто Фернандес дали старт запуску производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Церемония прошла в режиме видеоконференции на полях ПМЭФ, сообщает РИА Новости.
Планируемая мощность производства – 4-5 млн доз препарата в месяц, в будущем рассчитывается нарастить объемы до 500 млн доз в год.
В дальнейшем Аргентина сможет экспортировать препарат в страны Центральной и Латинской Америки.
Ранее на полях ПМЭФ в режиме онлайн прошел запуск производства российской вакцины в Сербии.