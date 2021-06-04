Сербия первой в Европе начнет производить российский «Спутник V»

Президенты России и Сербии дали старт производству российской вакцины «Спутник V» на территории республики. Церемония прошла в режиме онлайн из белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Александар Вучич поблагодарил Россию за помощь, «которая поможет институту „Торлак“ превратиться в международный региональный центр высококачественных вакцин».

«Человеколюбие, проявленное со стороны России в отношении Сербии, является свидетельством высочайшего качества политических отношений, которые связывают наши страны, наши братские народы», — отметил сербский лидер.

Директор института Вера Стоилкович рассказала, что Сербия станет первой европейской страной, которая начнет выпускать российскую вакцину. На сегодня республика лидирует в Европе по числу привитых граждан — вакцинацию прошли более 30% граждан.

Жители республики могут привиться одной из четырех вакцин, среди них препараты компании Pfizer, китайской Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca. Как ранее сообщал посол Сербии в РФ Мирослав Лазански, около 85% человек, которые записались на прививку, указали, что хотели бы привиться именно российским «Спутником V».