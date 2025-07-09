В Петропавловском соборе Казани приступили к реставрации фресок XIX века

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Петропавловском соборе Казани начался второй этап реставрации монументальной живописи XIX века, предполагающий восстановление первоначального облика фресок. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В ходе первого этапа работ художники-реставраторы провели зондаж и расчистили стены от предыдущих слоев краски. Максимальное количество наслоений достигало девяти. Бережно удалив верхние слои, реставраторы раскрыли оригинальные росписи, датированные примерно 1880 годом.

«Нашей задачей стало выявление оригинальной композиции. Когда мы начали работу, стены были покрыты современной краской, и никто даже не подозревал, что скрывается под ними такая ценная работа почти полуторавекового возраста», – пояснил руководитель проекта – художник-реставратор фирмы «Культреставрация» Вадим Кузнецов. При этом он уточнил, что на данный процесс ушло полгода.

Теперь художники-реставраторы аккуратно восстанавливают утраченный слой краски, создавая предварительные эскизы и выбирая подходящие оттенки, а также заделывают трещины и утраты. Основные цели – сохранение уникальности произведений и передача первоначальных замыслов автора.

Каждый участок поверхности предварительно обрабатывается специальным раствором, размягчающим краску, а затем его очищают скальпелем. Комитет РТ по охране ОКН выдал разрешение на работы и контролирует их.

Петропавловский собор с колокольней был построен в 1723–1726 годах на деньги купца Ивана Михляева в стиле так называемого русского, или нарышкинского, барокко, выдающимся образцом которого он является. Он возведен на месте древней Петропавловской церкви, первые упоминания о которой относятся еще к 1565 году. Реставрационные работы в храме ведутся с 2017 года.