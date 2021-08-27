Полмиллиарда для Петра и Павла: реставрацию ансамбля знакового храма завершат к 2025 году
Один из красивейших храмов России – казанский собор Петра и Павла с 2017 года находится на реставрации. На возрождение святыни из бюджета РФ выделено 245 млн рублей. Но общая сумма работ гораздо выше.
После реставрации в галерее нижнего храма планируют открыть музей
Собор Петра и Павла в Казани был отстроен в камне на деньги купца Ивана Михляева в 1723-1726 годах на месте деревянной церкви XVI века. История храма связана с визитом в Казань Петра I. Правда, реставраторы выяснили, что привычный современникам облик собор приобрел в конце XIX века, когда к нему были пристроены северная и южная лестницы. Здание горело не меньше шести раз, претерпев затем и много ремонтно-восстановительных работ. С 1939 года храм как религиозно-культовое сооружение не действовал, на первом этаже здесь долгие годы размещался планетарий, верхний использовался как архив и научно-реставрационная мастерская. Собор вернули верующим в 1989 году, нижний храм был заново расписан изображениями христианской тематики.
С началом комплексной реставрации, чтобы укрепить фундамент Петропавловского собора, по его периметру было пробурено множество шурфов, которые затем заполнили укрепляющим раствором. Обновили кровлю и скорректировали колористику мозаично расцвеченных луковичных куполов, цвет которых был изменен во время предыдущих частичных ремонтных работ в храме. К концу прошлого года завершили реставрацию фасадов, а они здесь отличаются обилием цветных декоративных лепных элементов – собор украшен виноградными лозами, цветами и вьющимися стеблями и листьями, а также редкими для храмовой архитектуры в целом глазированными изразцами.
С зимы начались работы в интерьерах нижнего храма. И здесь уже в процессе реставрации были обнаружены в алтаре под несколькими слоями монохромной краски церковные росписи XIX века – с частично уцелевшими ликами и золочеными нимбами. Четыре подлинных сюжета исторических росписей сохранились и в трапезной нижнего храма. Под северной галереей реставраторы вскрыли замурованную лестницу конца XIX века, ведущую в подвал. Оказалось, что уже после строительства собора под ним была устроена так называемая калориферная печь, через систему каналов в стенах она отапливала весь храм. После завершения реставрации в северной галерее нижнего храма планируется открыть музей собора. В верхнем храме также планируются реставрационные работы, но пока он остается действующим и принимает прихожан.
Семейный склеп мецената Михляева в шестиярусной колокольне
Реставрация 47-метровой отдельно стоящей колокольни собора, как упоминалось, началась только в этом году. Первая и главная задача этого этапа – провести противоаварийные работы. Колокольня имеет видимый уклон, а с учетом подвижных грунтов и старого фундамента и вовсе грозила обрушением.
Два нижних яруса колокольни были за лето укреплены: для этого в их стенах с внешней стороны просверлили множество отверстий, которые, как и в случае с фундаментом собора, залили затем скрепляющим раствором. Внешне это выглядит как многочисленные небольшие равномерно распределенные круглые пятна, сопровождаемые цифровым обозначением. Кроме того, по нижнему ярусу вертикально вниз в фундамент также были проделаны и залиты шурфы, которые должны отсечь грунтовую влагу от постройки – обеспечить ее гидроизоляцию.
Здесь, в первом ярусе колокольни, находится семейная усыпальница купца-мецената Ивана Михляева, отстроившего Петропавловский собор в камне на свои деньги. Корреспондентам «Татар-информа» удалось получить эксклюзивный доступ в помещение склепа и на саму колокольню.
Большие старинные надгробные плиты гласят: «Вечная память строителю святого храма сего боярину Ивану Михляеву», «Вечная память рабе Божией Евдокии Михляевой» (жена купца. – Ред.), «Вечная память братии и прихожанам собора святых апостолов Петра и Павла». Вниз, под помещение усыпальницы, ведет лестница.
Вход на саму колокольню с боковой лестницы башни. Узкая винтовая лестница ведет ярус за ярусом к звоннице. К слову, колокола здесь достаточно новые – клейма на них сообщают, что отлиты они на заводе Анисимова в 2002 году. Управляет колоколами в наше время не звонарь – автоматика.
Реставрация под зорким оком Минкульта России
Темп и качество работ на Петропавловском соборе раз в год инспектируют члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Благодаря тому что храм внесен в эту программу, и финансируются такие масштабные и дорогостоящие реставрационные работы.
Очередной визит-ревизию в собор накануне нанесли депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов и руководитель экспертной группы при Общественном совете Игорь Егоров.
К 2023 году собор, анонсировал Гильмутдинов, будет наконец полностью отреставрирован. Однако, признался он, федеральная программа не охватывает благоустройство территории и, например, воссоздание исторического ограждения территории собора. А по этой части комплекса, отметил депутат Госдумы РФ, были сделаны во время начавшейся реставрации интересные открытия, современная реплика которых потребует дополнительных вложений.
«Открывшиеся нюансы будем решать с городскими, региональными властями. Например, были найдены материалы по уникальным орнаментам и рисункам ограды (каменное ограждение. – Ред.), в ней в том числе размещались уличные иконы. Будем думать, воссоздавать ли эту ограду в первозданном виде. В самом соборе были найдены старинные росписи. Тоже будем обсуждать, можем ли мы выделить на их воссоздание дополнительные средства», – рассказал Ильдар Гильмутдинов.
Игорь Егоров, со своей стороны, отдельно акцентировал, что председателем общественного совета федерального проекта «Историческая память» является Сергей Нарышкин, координатором – Александр Хинштейн, также в составе совета первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин и руководитель Департамента по охране памятников Роман Рыбало. Совет координирует реставрационные работы, контролирует качество их выполнения и принимает решение о выделении бюджетных средств, а также привлекает средства субъектов и иных источников. Кроме Петропавловского собора Казани в программе «Историческая память» состоят еще 48 объектов из 17 регионов России.
Согласно проекту, завершение работ в казанском соборе Петра и Павла потребует еще 60-70 млн рублей, в колокольне – еще 20 млн рублей. Но это без учета дополнительно выявившихся затрат за время начатой в 2017 году реставрации. Таким образом, если проектная стоимость реставрации Петропавловского собора и колокольни составляет порядка 380 млн рублей, с учетом корректировки сметы на благоустройство территории, воссоздание каменного ограждения с уличными иконами в его нишах, реставрацию открывшихся росписей суммарно она может составить почти 500 млн рублей.
«Думаю, что в 2024-2025 году весь этот памятник вместе с комплексом будет полностью восстановлен, включая работы по территории, подключению и убранству», – резюмировал Егоров.