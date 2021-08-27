Полмиллиарда для Петра и Павла: реставрацию ансамбля знакового храма завершат к 2025 году

Один из красивейших храмов России – казанский собор Петра и Павла с 2017 года находится на реставрации. На возрождение святыни из бюджета РФ выделено 245 млн рублей. Но общая сумма работ гораздо выше.

Петропавловский собор в Казани, построенный в начале XVIII века, вернули верующим в 1989 году

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

После реставрации в галерее нижнего храма планируют открыть музей

Собор Петра и Павла в Казани был отстроен в камне на деньги купца Ивана Михляева в 1723-1726 годах на месте деревянной церкви XVI века. История храма связана с визитом в Казань Петра I. Правда, реставраторы выяснили, что привычный современникам облик собор приобрел в конце XIX века, когда к нему были пристроены северная и южная лестницы. Здание горело не меньше шести раз, претерпев затем и много ремонтно-восстановительных работ. С 1939 года храм как религиозно-культовое сооружение не действовал, на первом этаже здесь долгие годы размещался планетарий, верхний использовался как архив и научно-реставрационная мастерская. Собор вернули верующим в 1989 году, нижний храм был заново расписан изображениями христианской тематики.

С началом комплексной реставрации, чтобы укрепить фундамент Петропавловского собора, по его периметру было пробурено множество шурфов, которые затем заполнили укрепляющим раствором. Обновили кровлю и скорректировали колористику мозаично расцвеченных луковичных куполов, цвет которых был изменен во время предыдущих частичных ремонтных работ в храме. К концу прошлого года завершили реставрацию фасадов, а они здесь отличаются обилием цветных декоративных лепных элементов – собор украшен виноградными лозами, цветами и вьющимися стеблями и листьями, а также редкими для храмовой архитектуры в целом глазированными изразцами.

К концу прошлого года завершили реставрацию фасадов, а они здесь отличаются обилием цветных декоративных лепных элементов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С зимы начались работы в интерьерах нижнего храма. И здесь уже в процессе реставрации были обнаружены в алтаре под несколькими слоями монохромной краски церковные росписи XIX века – с частично уцелевшими ликами и золочеными нимбами. Четыре подлинных сюжета исторических росписей сохранились и в трапезной нижнего храма. Под северной галереей реставраторы вскрыли замурованную лестницу конца XIX века, ведущую в подвал. Оказалось, что уже после строительства собора под ним была устроена так называемая калориферная печь, через систему каналов в стенах она отапливала весь храм. После завершения реставрации в северной галерее нижнего храма планируется открыть музей собора. В верхнем храме также планируются реставрационные работы, но пока он остается действующим и принимает прихожан.

Семейный склеп мецената Михляева в шестиярусной колокольне

Реставрация 47-метровой отдельно стоящей колокольни собора, как упоминалось, началась только в этом году. Первая и главная задача этого этапа – провести противоаварийные работы. Колокольня имеет видимый уклон, а с учетом подвижных грунтов и старого фундамента и вовсе грозила обрушением.

В этом году началась реставрация 47-метровой отдельно стоящей колокольни собора Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Два нижних яруса колокольни были за лето укреплены: для этого в их стенах с внешней стороны просверлили множество отверстий, которые, как и в случае с фундаментом собора, залили затем скрепляющим раствором. Внешне это выглядит как многочисленные небольшие равномерно распределенные круглые пятна, сопровождаемые цифровым обозначением. Кроме того, по нижнему ярусу вертикально вниз в фундамент также были проделаны и залиты шурфы, которые должны отсечь грунтовую влагу от постройки – обеспечить ее гидроизоляцию.

Здесь, в первом ярусе колокольни, находится семейная усыпальница купца-мецената Ивана Михляева, отстроившего Петропавловский собор в камне на свои деньги. Корреспондентам «Татар-информа» удалось получить эксклюзивный доступ в помещение склепа и на саму колокольню.

В первом ярусе колокольни находится семейная усыпальница купца-мецената Ивана Михляева Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Большие старинные надгробные плиты гласят: «Вечная память строителю святого храма сего боярину Ивану Михляеву», «Вечная память рабе Божией Евдокии Михляевой» (жена купца. – Ред.), «Вечная память братии и прихожанам собора святых апостолов Петра и Павла». Вниз, под помещение усыпальницы, ведет лестница.

Вход на саму колокольню с боковой лестницы башни. Узкая винтовая лестница ведет ярус за ярусом к звоннице. К слову, колокола здесь достаточно новые – клейма на них сообщают, что отлиты они на заводе Анисимова в 2002 году. Управляет колоколами в наше время не звонарь – автоматика.

Реставрация под зорким оком Минкульта России

Темп и качество работ на Петропавловском соборе раз в год инспектируют члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Благодаря тому что храм внесен в эту программу, и финансируются такие масштабные и дорогостоящие реставрационные работы.

Согласно проекту, завершение работ в казанском соборе Петра и Павла потребует еще 60-70 млн рублей, в колокольне – еще 20 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Очередной визит-ревизию в собор накануне нанесли депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов и руководитель экспертной группы при Общественном совете Игорь Егоров.

К 2023 году собор, анонсировал Гильмутдинов, будет наконец полностью отреставрирован. Однако, признался он, федеральная программа не охватывает благоустройство территории и, например, воссоздание исторического ограждения территории собора. А по этой части комплекса, отметил депутат Госдумы РФ, были сделаны во время начавшейся реставрации интересные открытия, современная реплика которых потребует дополнительных вложений.

Ильдар Гильмутдинов отметил, что федеральная программа не охватывает благоустройства территории и, например, воссоздания исторического ограждения территории собора Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Открывшиеся нюансы будем решать с городскими, региональными властями. Например, были найдены материалы по уникальным орнаментам и рисункам ограды (каменное ограждение. – Ред.), в ней в том числе размещались уличные иконы. Будем думать, воссоздавать ли эту ограду в первозданном виде. В самом соборе были найдены старинные росписи. Тоже будем обсуждать, можем ли мы выделить на их воссоздание дополнительные средства», – рассказал Ильдар Гильмутдинов.

Игорь Егоров, со своей стороны, отдельно акцентировал, что председателем общественного совета федерального проекта «Историческая память» является Сергей Нарышкин, координатором – Александр Хинштейн, также в составе совета первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин и руководитель Департамента по охране памятников Роман Рыбало. Совет координирует реставрационные работы, контролирует качество их выполнения и принимает решение о выделении бюджетных средств, а также привлекает средства субъектов и иных источников. Кроме Петропавловского собора Казани в программе «Историческая память» состоят еще 48 объектов из 17 регионов России.

Игорь Егоров: «Думаю, в 2024-2025 году весь этот памятник вместе с комплексом будет полностью восстановлен, включая работы по территории, подключению и убранству» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Согласно проекту, завершение работ в казанском соборе Петра и Павла потребует еще 60-70 млн рублей, в колокольне – еще 20 млн рублей. Но это без учета дополнительно выявившихся затрат за время начатой в 2017 году реставрации. Таким образом, если проектная стоимость реставрации Петропавловского собора и колокольни составляет порядка 380 млн рублей, с учетом корректировки сметы на благоустройство территории, воссоздание каменного ограждения с уличными иконами в его нишах, реставрацию открывшихся росписей суммарно она может составить почти 500 млн рублей.

«Думаю, что в 2024-2025 году весь этот памятник вместе с комплексом будет полностью восстановлен, включая работы по территории, подключению и убранству», – резюмировал Егоров.